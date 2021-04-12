Заслушан отчет управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Шымкент за I квартал 2021 года.

Исполняющий обязанности руководителя управления Нурлан Архабаев доложил о проделанной работе и планах.

В рамках государственной программы «Цифровой Казахстан» управлением проводится соответствующая работа по созданию геоинформационного портала. Проект планируется реализовать до конца 2021 года. В связи с этим были проведены переговоры с разработчиком геопортала города Актобе ТОО «КАЗГИСА», занимающим первое место в республиканском рейтинге, и выдано коммерческое предложение на общую сумму 357,75 млн тенге.

В геопортале планируется проведение работ по электронной дежурной карте, сбор всех имеющихся картографических данных, размещение проектов детальной планировки Генерального плана (II квартал), проведение аэрофотосъемки высокого уровня, автоматизация государственных услуг управления, интеграция с единым государственным кадастром недвижимости, выставление свободных земель на электронный аукцион (II квартал) и многое другое.

В настоящее время на очередной сессии городского маслихата одобрено финансирование данного проекта, по которому в соответствии с требованиями закона проводятся соответствующие государственные закупки.

Аким города Мурат Айтенов отметил, что геопортал является важным шагом в будущее и вся системная работа должна проводиться в системе данного геопортала. Жители должны узнавать о развитии города от архитекторов. При этом необходимо начать разъяснительную работу.

Кроме того, управлением принято 41 постановление о принудительном отчуждении для государственных нужд, под строительство объектов, по 46 объектам на 3599 земельных участках.

С начала 2021 года принято 4 постановления о принудительном отчуждении для государственных нужд по 7 объектам на 39 земельных участках. За отчетный период возвращено на государственные нужды 83 земельных участка. Общая площадь 83 земельных участков — 11,0273 га, по принудительному отчуждению в собственность государства израсходовано 827 768 905 тенге.

Управлением оказывается 17 видов государственных услуг. Всего за январь-март 2021 года оказано 10 947 государственных услуг.