На очередном заседании оперативного штаба, созданного в связи с пандемией в Шымкенте.

Были обсуждены результаты противодействия COVID-19, вакцинации и другие вопросы.

В настоящее время эпидемиологическая ситуация в мире сложная. В стране также растет число регионов, вошедших в «красную зону». В «желтой зоне» вместе с Павлодарской, Кызылординской, СКО и Мангистауской областями находится и город Шымкент.

Аким города Мурат Айтенов отметил, что эпидемиологическая ситуация в городе осложняется, важно соблюдать масочный режим среди населения, вакцинировать в борьбе с коронавирусом.

— Победить вирус можно только через вакцинацию. Необходимо интенсивно продолжать вакцинацию с соблюдением санитарных требований. А также усилить пропагандистскую работу по важности вакцинации. Давайте узнаем о состоянии привитых граждан и спросим их мнение. Кроме того, участие в пропаганде прививочных мероприятий должны принимать и главные врачи. Число инфицированных в городе растет с каждым днем. Принять вакцинацию против коронавируса — это единственный способ защититься от опасной эпидемии, – сказал аким города.

По словам руководителя городского управления здравоохранения Б.Позилова, сегодня в Шымкенте 1-й компонент общей вакцины против коронавируса привиты 13 087 гражданам, второй компонент — 5 307 гражданам. С начала текущего года зарегистрировано 1872 случаев заражения КВИ. Погибли 21 человек.

— В Шымкенте с 7 апреля проводится вакцинация всех категорий граждан. В город прибыло 30 тысяч доз вакцины. Вакцинация проводится как в субботу, так и в воскресенье, с восьми утра до восьми вечера. Пока достаточно 37 пунктов. Дополнительно в пунктах открываем еще отделы, — сказал руководитель управления.

Стоит отметить, за прошедшие сутки зарегистрировано 72 случая КВИ: симптомные — 50, бессимптомные — 12.18 человек госпитализированы в инфекционный стационар, 54 человека взяты на домашний карантин. В настоящее время в специализированных инфекционных стационарах всего 1010 мест (городской инфекционный центр – 490, клиника «Атамекен» – 450, ОЦГО Орынбаева — 70 мест). Наполняемость койко-мест — 25%, 750 койко-мест свободны. В инфекционном стационаре на лечении находятся 260 больных (КВИ-153, пневмония — 99, ОРВИ — 8), в реанимации — 10 (5 ИВЛ, 5 НИВЛ).