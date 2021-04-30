Очередной фейк об ограничении выезда казахстанцев за границу рассылают пользователи соцсетей, сообщает Polisia.kz.

В Комитете миграционной службы МВД РК сообщили, что распространяемая информация – ложная и противоречит пункту 2 статьи 21 Конституции Республики Казахстан, которая гласит: “Каждый имеет право выезжать за пределы Республики. Граждане Республики имеют право беспрепятственного возвращения в Республику”.

– В последнее время участились случаи распространения ложной информации со ссылкой на МВД и руководство ведомства. Эти сообщения вводят население в заблуждение. В связи с этим сообщаем, что актуальная и достоверная информация публикуется Министерством внутренних дел на официальном сайте и ведомственном портале Polisia.kz, а также на аккаунтах в соцсетях. Советуем гражданам проверять подлинность того или иного сообщения, просмотрев вышеуказанные ресурсы, – отметила пресс-секретарь министра внутренних дел Айгерим Уразалиева.

Напомним, что за распространение недостоверной информации в соответствии со статьей 274 Уголовного Кодекса РК предусмотрена ответственность.