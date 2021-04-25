В священный месяц Рамадан В Шымкенте продолжаются благотворительные акции. На этот раз земляков поддержать решил депутат городского маслихата Байкен Аширбаев. Предприниматель собрал продуктовый набор для 500 семей из Енбекшинского и Каратауского районов.

Эти продукты: муку, макароны, подсолнечное масло раздадут малообеспеченным и многодетным семьям, проживающим в жилых массивах Жулдыз, Каратобе , Сайрам Енбекшинского района.

«Из-за коронавируса многие остались без работы. Эти продукты будут кстати для семей, которые испытывают трудности. Спасибо всем за поддержку, Пусть Аллах будет ими доволен,-говорит житель жилого массива Сайрам Курбанбай Шамшибеков.

Инициативу городского акима поддержали партийцы Енбекшинского районного филиала. К акции, в священный месяц, подключились и предприниматели.

Жандос КАМБАРБЕКОВ, первый заместитель председателя Енбекшинского районного филиала партии «НурОтан»:»Решили поддержать свыше пятисот жителей Енбекшинского и Каратауского районов Шымкента, нуждающихся в помощи. В продуктовом наборе всё необходимое: крупы, чай, масло, мука и многое другое».

Байкен АШИРБАЕВ, депутат маслихата г. Шымкента, предприниматель:»От всей души поздравляю всех со священным месяцем Рамадан. Я — уроженец Шымкента, поэтому решил поддержать инициативу главы города и помочь жителям с продуктами первой необходимости».

Многодетные матери не только поблагодарили людей, не оставшихся в стороне от благих дел в священный месяц, но и благословили.