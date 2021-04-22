21 апреля текущего года в социальных сетях распространилась видеозапись с передвигающимися на автомобиле по территории дендропарка гражданами.

По данному факту сотрудниками Полка патрульной полиции Департамента полиции города Шымкент была проведена проверка.

В результате водитель данной автомашины установлен и в отношении него составлен административный протокол по части 1 статьи 596 КоАП РК «Движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам в нарушение правил дорожного движения».

Согласно указанной статье гражданину наложен штраф в размере пятнадцати месячных расчётных показателей.