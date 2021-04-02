В трех районах города Шымкент с участием инвесторов по проекту «Шымкент сити» будут построены новые большие микрорайоны.

Об этом сегодня на заседании инвестиционного штаба сообщил аким города Шымкент Мурат Айтенов.

«В рамках развития города, каждый район должен иметь свой центр, свой парк, свои поликлиники, свои школы. Поэтому в будущем в каждом районе построим новые, современные микрорайоны, как «Шымкент сити». В работе по привлечению инвесторов в новое строительство должны принять участие и акимы районов. Жители должны находить необходимое в своем районе, не выезжая в центр города», — сказал аким города.

На заседании инвестиционного штаба, прошедшем под председательством акима города, были рассмотрены вопросы решения проектов с инвестиционным потенциалом. Связавшись с инвесторами через платформу zoom, аким города отметил, что в Шымкенте будут созданы все условия для инвесторов.

«Шымкент — благоприятный город для инвестиций. У нас есть специальная экономическая зона и несколько индустриальных зон. Дополнительно ведется строительство новых индустриальных зон. Одна из них — индустриальная зона «Жулдыз». Здесь будут задействованы строительная, металлургическая, фармацевтическая, мебельная промышленность. Будет создано более пятидесяти предприятий. Вместе с тем, мы полностью поддержали проекты по принципу «одного окна», предусмотрели таможенный налоговый режим, бесплатный земельный участок, государственную поддержку и готовую инфраструктуру»,-сказал аким города.

Кроме того, аким отметил, что при вводе в эксплуатацию автоматизированной газостанции АГРС-3, строительство которой подходит к концу, природным газом наряду с горожанами, 100% будет обеспечена и сфера предпринимательства, а при вводе подстанции «Бозарык», качественной электроэнергией.

Сегодня в Шымкенте на 2021-2025 годы сформирован пул из 210 проектов стоимостью около 3 триллионов тенге. Этими проектами будет создано более 14 тысяч новых рабочих мест. Из проектов, реализуемых в ближайшие пять лет, 99 — в сфере промышленности, 25 — в сфере сельского хозяйства. Кроме того, есть 20 инвестпроектов в сфере образования, 9 — в сфере здравоохранения, 15 — по торговле, 8 — в сфере туризма, 31 — по жилищному строительству и 3 — в сфере транспорта и коммунальных услуг.

Подводя итоги заседания штаба, Мурат Айтенов отметил, что основным центром принятия решений по заключению инвестиционных соглашений станет инвестиционный штаб. И, что вопрос, поднятый на заседании штаба, должен быть внесен в протокол и его исполнение должно быть взято на особый контроль.