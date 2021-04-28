На 27 апреля в городе зарегистрировано 90 случаев заражения КВИ.

Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований на территории города на постоянном контроле. За прошедшие сутки проведены проверки 588 объектов (577 объектов предпринимательства, 11 частных объектов). Из них в 7 объектах выявлены нарушения требований карантинного режима.

На 27 апреля в городе зарегистрировано 90 случаев заражения КВИ (симптомные — 69, бессимптомные — 21). 69 человек госпитализированы в инфекционный стационар, 21 граждан взяты на домашний карантин. В настоящее время в инфекционном стационаре лечение проходят 561 пациентов (КВИ — 285, пневмония — 266, ОРВИ — 10), в реанимационном отделении – 19 человек. Проведенные лабораторные исследования (ПЦР) — 366 374.

Кроме того за прошедшие сутки в городе вакцинировано 7 122 человека: I компонент – 5 918, II компонент – 1 204 человека. Всего с начала прививочной кампании вакцинировано 89 957 человек. Из них 10 312 человек получили два компонента вакцины.

В городе активно проводятся работы по вакцинации. Растет и количество прививочных пунктов. В связи с этим призываем жителей как можно скорее принять вакцину.