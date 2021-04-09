Журналисты медиахолдинга Отырар одними из первых вакцинировались от коронавирусной инфекции.

Редактор газеты Ontustik Rabat Жанибек Нурыш, журналист и ведущая Жанерке Хумар воспользовались возможностью и сделали прививку от ковид-19. Жанибек и Жанерке не просто коллеги, но и супруги, а потому решение принимали вместе, взвешенно.

«Сначала я думал о том, эффективная ли вакцина. Затем авторитетный медицинский журнал «ЛансЭт» опубликовал статью о том, что российская вакцина прошла проверку и показала свою эффективность на практике, и мы с женой стали ждать массовую вакцинацию. Недавно я позвонили в колл-центр 109, обратились в поликлинику, к которой мы прикреплены и сделали прививку», — говорит Жанибек НУРЫШ, главный редактор газеты Ontustik Rabat.

Перед вакцинацией людей собирают в пятерки. В одной ампуле вакцины «Sputnik V» пять доз, которые должны быть использованы единовременно. Препарат до вскрытия хранится в холодильнике и повторной заморозке не подлежит. То есть если флакон был открыт, то он должен быть использован за один раз. Если же все пять доз не будут реализованы, то остатки придётся выбросить. По идее, тем, кто решился на прививку, должно быть назначено конкретное время, но всегда существует вероятность, что кто-то опоздает, заболеет или просто решит не приходить.

30 минут после прививки пациент находится под наблюдением врачей. Вакцинацию можно пройти и на сытый желудок, и на голодный. Вторую дозу вакцины вводят через три недели.

«В день вакцинации сказали, что может подняться температура. У нас с мужем не было. Перед прививкой нам измерили температуру, давление, мы ответили на ряд вопросов. Я считаю, что это каждый гражданин страны, кому вакцинация не противопоказана, должен сделать прививку от коронавируса, только так можно обезопасить себя и близких», — считает Жанерке ХУМАР журналист.