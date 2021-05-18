За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1837 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 251, город Алматы — 520, город Шымкент — 30, Акмолинская область — 139, Актюбинская область — 24, Алматинская область — 109, Атырауская область — 48, Восточно-Казахстанская область — 78, Жамбылская область — 25, Западно-Казахстанская область — 92, Карагандинская область — 320, Костанайская область — 33, Кызылординская область — 35, Мангистауская область — 13, Павлодарская область — 92, Северо-Казахстанская область — 11, Туркестанская область — 17.
Всего в стране выявлено 362030 заболевших.