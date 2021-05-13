За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2283 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 389, город Алматы — 597, город Шымкент — 82, Акмолинская область — 104, Актюбинская область — 87, Алматинская область — 216, Атырауская область — 75, Восточно-Казахстанская область — 87, Жамбылская область — 37, Западно-Казахстанская область — 97, Карагандинская область — 250, Костанайская область — 26, Кызылординская область — 30, Мангистауская область — 37, Павлодарская область — 109, Северо-Казахстанская область — 35, Туркестанская область — 25.
Всего в стране выявлен 350591 заболевший.