За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2804 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 429, город Алматы — 685, город Шымкент — 117, Акмолинская область — 146, Актюбинская область — 140, Алматинская область — 275, Атырауская область — 88, Восточно-Казахстанская область — 94, Жамбылская область — 69, Западно-Казахстанская область — 157, Карагандинская область — 237, Костанайская область — 27, Кызылординская область — 44, Мангистауская область — 58, Павлодарская область — 176, Северо-Казахстанская область — 33, Туркестанская область — 29.
Всего в стране выявлено 325499 заболевших.