В Шымкенте прошли сертификационные испытания кинологические расчеты.

Приняли участие два кинологических расчета оперативно-спасательного отряда Департамента по ЧС города Шымкент с двумя поисково-спасательными собаками с кличками «Рой» и «Берта», обе собаки породы лабрадор.

Цель мероприятия — проверка уровня готовности кинологических расчетов, присвоение либо подтверждение классной квалификации, а также обмен опытом подготовки и применения поисковых собак для обнаружения пострадавших при ЧС.

Сертификационные испытания включали в себя 3 этапа: послушание и ловкость — выполнение специального комплекса упражнений на ловкость и следование командам кинолога, поиск людей в лесу и поиск людей на техногенном завале.

Испытания оценивались судьями: если на этапах поиска не будет найден хотя бы один из троих людей, «заложенных» на каждом из этапов, собака аттестацию не проходит. Еще одно условие — в случае необходимости любому аттестованному расчету может быть назначена внеочередная проверка. Именно поэтому собаки тренируются каждый день, чтобы безукоризненно справляться с поставленными задачами как на тренировке, так и на соревнованиях и, конечно же, в условиях реальной чрезвычайной ситуации.

Под строгим судейством сертификационной комиссии четвероногие питомцы спасателей успешно прошли все 3 этапа испытаний. При этом собаки продемонстрировали свое умение и полученные профессиональные навыки в послушании и ловкости, а также смогли найти и обозначить двух из двух условных пострадавших (статистов) оказавшихся, согласно программы, в зоне ЧС природного и техногенного характера.

Согласно итогового протокола и заседания судейской комиссии, кинологическим расчетам оперативно-спасательного отряда был присвоен допуск на проведение поисково–спасательных работ, позволяющий принимать участие в операциях по спасению людей из зон ЧС.

Жанибек Каримбаев, полковник, заместитель начальника ДЧС г.Шымкент