19 октября в Казахстане отметили День спасателя. В Шымкенте в этот день открыли памятник сотрудникам службы спасения, погибшим во время исполнения профессионального долга. В этот день много теплых слов было сказано в адрес всех спасателей. Но им очень непросто пришлось бы, не будь у них верных четвероногих друзей.

Отменный нюх и великолепный слух позволяют собакам находить человека под снежными завалами и развалинами строений. Умение хорошо держаться на воде дает им возможность сберегать жизни утопающим. В чрезвычайных ситуациях собака-спасатель способна самоотверженно выполнять стоящую перед ней задачу, невзирая на грозящую опасность. Они несут службу наравне с людьми и порою рискуют не меньше.

С 15 по 21 октября в ущелье Бургулюк прошли квалификационные соревнования среди кинологических расчетов. Шесть дней территория лагеря «Робинзон» оглашалась собачьим лаем. Здесь собрались лучшие представители собак-спасателей со всей страны. Все они – полноправные члены спасательных отрядов. А на счету у каждого из четвероногих помощников по несколько спасенных жизней. Причем иногда даже не поймешь, кто в паре кинолог-спасатель главнее.

На службе у казахстанских спасателей сегодня лабрадоры, немецкие и бельгийские овчарки. К слову, в шымкентском спасотряде служит единственная собака-следопыт, к тому же понимающая только казахский язык (помимо своего «родного», собачьего).

Кайсар – это не упрямец

С Кайсаром и его владельцем Рахымжаном Сатылхановым я познакомилась на сборах. Этот пес-красавец с очень своенравным характером не мог не броситься в глаза. Кайсару было всего 20 дней от роду, когда Рахымжан принес его к себе домой.

«Я тогда был холостым, жил в квартире один. Принес его и растил как маленького ребенка – каши готовил, воспитывал, а главное, я его полюбил с первого дня. И он отвечает тем же. Вот вы спрашиваете, что он любит. Хозяина любит. Я же для него и мама, и папа, и друг, я – его человек. Так что, можно сказать, мы нашли друг друга», – говорит Рахымжан.

При этих его словах почему-то невольно вспомнилась книга Брюса Кэмерона «Жизнь и цель собаки». На протяжении всей книги главный герой – пес переживает несколько жизней. И каждый раз он задается вопросом, для чего он пришел в этот мир и в конце-концов понимает – чтобы найти своего человека. Так и у Рахымжана с Кайсаром получилось.

«Я честно говоря не могу вот так навскидку вспомнить что-то забавное из нашей работы… Он сам по себе очень забавный. Смотреть, как он растет, как благодаря ежедневным занятиям из симпатичного, в чем-то неуклюжего щенка превращается в настоящего пса-следопыта – вот это и есть то самое, интересное. Я знаю, что всегда могу рассчитывать на Кайсара – он никогда не подведет, а главное, он слушает только меня. Если, допустим, кто-то посторонний даст ему команду, он не будет слушать», – продолжает рассказ Рахымжан и с этими словами бросает в сторону игрушку: «Апорт, Кайсар!»

Пес мгновенно кидается за игрушкой, приносит, Рахымжан гладит Кайсара по голове, приговаривая «Ай, Акылды!» («Ай, Умница!»), но сколько бы Рахымжан ни просил, игрушку Кайсар хозяину не отдает – крепко зажал в зубах. Я высказываю предположение – «Видимо, кличка отложила свой отпечаток – назвали «Кайсар» вот и вырос упрямец» (одно из значений слова «кайсар» в переводе с казахского – упорный).

«Нет, на самом деле, у нас в стране есть нагрудной знак «Кайсар», и я решил назвать своего питомца в надежде, что когда-нибудь нас наградят этим знаком», – поясняет Рахымжан.

Я прошу Рахымжана попозировать с Кайсаром. Рахымжан командует: «Кайсар, секір!», и Кайсар с удовольствием прыгает и словно обнимает хозяина за плечи. В какой-то момент он смотрит на Рахымжана таким взглядом, в котором можно прочитать все – и любовь, и преданность, и желание услышать похвалу: «Я же все правильно сделал, хозяин?» Но, заметив камеру, словно спохватившись, Кайсар отводит взгляд и в этот момент становится похожим на ребенка, который впервые увидел незнакомца и стеснительно так прячет глаза. И, как бы подтверждая мою догадку, Рахымжан говорит: «Видите, он стесняется вас».

ҚАЗАҚШАНЫЗ ҚАЛАЙ?

Слышать, как команды отдаются на казахском языке, было непривычно. «Это одна из особенностей моего Кайсара. Когда я учился, мой преподаватель говорил – если ты хочешь, чтобы собака тебя понимала, отдавай команды на том языке, на котором говоришь. Потому что бывают минуты, когда ты просто разговариваешь со своим питомцем, настраиваешь его на работу, а может, просто делишься какими-то радостями. И если ты говоришь с ним по-казахски, а команды отдаешь на русском языке, он может в какой-то момент тебя просто не понять», – поясняет Рахымжан.

К слову, Кайсар – настоящая гордость шымкентского спасотряда. Он – единственный пес-следопыт. Воспитать именно эту способность в собаке непросто. Ищейки специализируются на розыске пропавших людей и спасении их в критических ситуациях. Они обязаны в совершенстве, даже в кромешной темноте и при плохой погоде, в короткий срок обыскивать разнообразные территории, в том числе, двигаясь по пересеченной местности; производить розыск в завалах и развалинах, возникающих при прорывах плотин, пожарах, взрывах при утечке газа, наводнениях, землетрясениях и прочих стихийных бедствиях.

«Кайсар в этом плане очень помогает – он сокращает время, которое уходит на поиски, – рассказывает Рахымжан. – И еще ни разу он не подвел. Сколько бы раз мы ни выходили на поиски, но всегда выполнял свою задачу блестяще. Но, к сожалению, иногда эти поиски заканчивались тем, что мы находили уже только тело. То есть Кайсар очень быстро брал след, вел нас точно по следам пропавшего человека, но если следы обрывались у воды, становилось понятно, что живым человека мы уже едва ли найдем… И вот такие моменты, когда с одной стороны он справился, а с другой в итоге находим уже мертвого человека, очень тяжелые в работе. И Кайсар понимает по моему настроению, что что-то не так. Я, конечно, его хвалю, но он очень восприимчив и чувствует меня на уровне полуэмоции, я бы так сказал».

Фактчекинг от кинологов

Преданный пес, способный интуитивно предчувствовать опасность, благодаря фантастическому обонянию ощущает запах человека под толщей снега глубиной в несколько метров и чует приближение гари пожаров за многие километры от места событий. Собаки-спасатели успешно помогают в поисках и защите жизни людей в экстремальных ситуациях, во время стихийных бедствий. И подобная практика зарекомендовала себя весьма эффективно. Ведь в тех случаях, когда десятки и сотни двуногих действовали безуспешно, вспоминали про собак-спасателей. И четвероногому профессионалу хватало десяти минут для блестящего выполнения задания.

Такие собаки на вес золота, говорят кинологи, а потому никто и никогда не собирался их усыплять. Все призывы в социальных сетях спасти животных от спасателей, называют не более чем фейком, и желанием людей заработать популярность на нелепой информации.

«Это же наши верные друзья. Разве можно их усыплять?! Обычно собак, которые скажем так выработали свой срок, забирают домой спасатели, либо их отдают в детские дома, но никто и никогда их не усыпляет. Мы же люди», – говорят кинологи.

А редакция медиахолдинга OTYRAR еще раз поздравляет всех спасателей и их питомцев с праздником и желает спокойных дежурств!

Саида Турсуметова