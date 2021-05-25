Мужчина с ножевым ранением скончался в больнице Шымкента.

Кровавая драма развернулась в многоэтажном доме. В одной из квартир по проспекту Республики сначала раздались крики, а потом подъехала «скорая». Очевидцы трагедии, увидели окровавленного мужчину, из груди которого торчал нож.

По словам местных жителей, в квартиру, где произошла трагедия, мужчина и женщина заселились месяц назад. Соседи даже не успели с ними познакомиться.

«Мужчину я видела, как выносили его, а у него торчал нож. Здесь с самого вечера полиция была, но тихо было. Сказали, что кто-то сделал и убежал, но мы сколько сидели не видели, чтобы кто-то убегал. С ним женщина вышла, они недавно переехали, квартиранты может», — говорит местная жительница.

В больницу раненый попал в тяжелом состоянии. Мужчина потерял много крови.

«В приемное отделение мужчина поступил в 22:00 с диагнозом — проникающее колото-резанное ранение грудной клетки справа. Нож задел сердце. Острая тампонада сердца. У него был травматический и геморрагический шок. Пациента незамедлительно доставили на операционный стол», — рассказал Откир МОЛДАХАНОВ, заведующий приемного отделения больницы №1 г.Шымкента.

Два раза сердце 31-летнего пострадавшего «заводили» врачи. И каждый раз безуспешно. Мужчина скончался на операционном столе.

Одна из версий — с мужчиной расправилась его супруга. Однако официальной информацией корреспонденты не располагают. А правоохранители пока не торопятся с комментариями. Неизвестным остаётся и то, удалось ли задержать преступника.

Анастасия Новикова