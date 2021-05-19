На 13 улицах северо-восточной части микрорайона Туран города Шымкент ведутся строительные работы.

В связи с этим, руководитель управления энергетики и коммунального хозяйства посетил строительные объекты, а также ознакомился с работой подрядной организации.

В проект данных улиц включены схемы пешеходных тротуаров, велодорожек и автомобильных дорог. Стоит отметить, строительство улиц №1,2,6,7,8,10 в микрорайоне Туран планируется завершить до конца текущего года.

А, строительные работы улиц №3,4,5,9,11,12,13 переходят на 2022 год. Руководитель управления Боранбай Булатбеков поручил подрядчику уделять особое внимание качеству строительства и своевременно завершить объект.