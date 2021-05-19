По мессенджеру WhatsApp распространяется видео дорожно-транспортного происшествия с участием двух легковых автомашин.
В связи с чем поясняем, что сегодня на 210 километре автодороги » Жибек-жолы-Жетысай» произошло дорожно-транспортное происшествие.
Установлено, что водитель автомашины «Жигули», направляясь в сторону Шымкента, выехал,на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной «ВАЗ 2107».
В результате ДТП водитель Жигулей, житель Сарыагашского района, от полученных травм скончался на месте происшествия.
Ещё 5 пострадавших с различными телесными повреждениями доставлены в больницу.
На месте аварии работают сотрудники батальона патрульной полиции МПС ДП Туркестанской области и дознаватели Сарыагашского РУП.
По данному факту начато досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего.