По мессенджеру WhatsApp распространяется видео дорожно-транспортного происшествия с участием двух легковых автомашин.

В связи с чем поясняем, что сегодня на 210 километре автодороги » Жибек-жолы-Жетысай» произошло дорожно-транспортное происшествие.

Установлено, что водитель автомашины «Жигули», направляясь в сторону Шымкента, выехал,на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной «ВАЗ 2107».

В результате ДТП водитель Жигулей, житель Сарыагашского района, от полученных травм скончался на месте происшествия.

Ещё 5 пострадавших с различными телесными повреждениями доставлены в больницу.

На месте аварии работают сотрудники батальона патрульной полиции МПС ДП Туркестанской области и дознаватели Сарыагашского РУП.

По данному факту начато досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего.