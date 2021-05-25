Дело учительницы, читающей по слогам, приняло неожиданный оборот. Директор средней школы №8 имени Садриддина Айни села Ынтымак Сарыагашского района заявила: приняла на работу педагога по… распределению из районного отдела образования.

Между тем в самом районо всю ответственность переложили на директора. Выяснилась еще одна интересная подробность – госэкзамены по профильному предмету в вузе педагог сдала на отлично.

В этой школе до марта 2021 года работала учительница, ославившаяся на всю страну.

По словам директора Гульсары Хасановой, сейчас молодой педагог в декрете. Совсем недавно она родила ребенка. Что до не совсем грамотного произношения, то оно, по словам директора, действительно имело место, но лишь на первых порах, когда учитель только пришла в школу, в 2019 году. Вот только в разговоре с журналистами, один из родителей категорически опроверг слова директора.

— Это она так объясняла уроки, когда у детей были уроки дистанционно. Помните, в прошлом году, все школы закрыли, — говорит родитель.

К приему учителя в школу директор, по ее словам, не имеет никакого отношения.

— Она прошла тестирование, потом второй тур – собеседование, которое проходило не в нашей школе. И ко мне пришла уже с направлением из районо. Я, конечно, ее приняла, — говорит руководитель учебного заведения.

Получается, в районном отделе развития общественного потенциала солгали, свалив всю вину за прием учителя на директора?

Напомним, тогда специалист отдела развития человеческого потенциала Сарыагашского района Айбек Турсымбаев сообщил нам, что «изначально, если в школе есть вакансия, она публикуется на портале. После этого все желающие могут подать заявление и пройти тестирование. Если же тестирование не пройдено, человек может прийти в другой раз. Если тестирование пройдено, с соискателем проводится собеседование, по итогам которого члены комиссии и выносят решение – принимать учителя на работу или нет. Председатель комиссии – директор школы, члены комиссии – общественники, представитель родительского комитета, сотрудники СМИ»

Опровергла директор и заявление Департамента общественного развития о дефиците кадров, якобы имеющемся в данном регионе.

«В указанной школе преподавание ведется на казахском и таджикском языках и хотя, объявляется конкурс о вакантных местах, желающих очень мало. Хотя объявление о наличии вакансии учителя русского языка в данной школе просмотрели 9 человек, заявку подал лишь один претендент. Это связано с тем, что в отдаленных селах работать желания не изъявляют», — так комментировал Департамент ситуацию в прошлый раз.

-Дефицита кадров у них нет. Нет, у нас нет дефицита, — утверждает директор.

И педагоги школы и родители, обращавшиеся к журналистам за помощью, поначалу были готовы дать интервью, но к приезду съемочной группы в село, отказались. В вузе, который сейчас является правопреемником той самой Альма-матер, выдавшей диплом учителю на наш запрос ответили – госэкзамены по профильным предметам – русский язык, литература и педагогика молодой педагог сдала на отлично.

Впрочем, есть в школе другая проблема — туалеты. Они расположены в отдельно стоящем здании. Похоже, до главы этого региона поручение главы государства оснастить школы нормальными туалетами еще в 2020 году, не дошло. Системами видеонаблюдения здесь тоже явно не пахнет.