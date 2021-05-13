В мессенджере WhatsApp распространяется видеоролик, в котором голос за кадром сообщает о мясе заражённого бешенством скота, поступившем в нашу страну из Кыргызстана, передаёт stopfake.kz.

Рассылку опровергли в Министерстве сельского хозяйства РК.

Мясо заражённого скота в Казахстан не поступало.

«Данная информация не соответствует действительности, так как действует введённое ограничение на ввоз мясной продукции из Кыргызстана. Мера принята из-за неблагополучной обстановки по опасным болезням животных в этой республике. В случае официального подтверждения попытки контрабандного провоза мяса будут приняты меры по усилению контроля на казахстанско-кыргызском участке государственной границы», — сказано в ведомстве.