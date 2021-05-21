В четверг, 20 мая, около полуночи в Шымкенте произошло серьёзное столкновение Mitsubishi Montero Sport и с ВАЗ-2114, сообщают корреспонденты программы «Экстренный вызов».

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Автомобильная авария произошла на перекрёстке улиц Байтурсынова и Иляева.

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По данным очевидцев, водители ехали на встречу друг другу. На регулируемом перекрёстке (светофор в момент ДТП работал) они не поделили дорогу и врезались.

В результате ДТП телесные повреждения получили трое, находившиеся в машине ВАЗ-2114.

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С места автоаварии они были доставлены на «скорой» в городскую больницу.