Во время мониторинга социальных сетей на странице одного из пользователей Instagram полицейские обнаружили видео нарушения правил дорожного движения водителем Daewoo Nexia с российскими номерами.

Водитель, грубо нарушив ПДД, выехал на полосу встречного движения. Как выяснилось, это произошло на одной из автодорог Сайрамского района Туркестанской области.

В ходе проведения розыскных мероприятий стражи порядка установили личность нарушителя ПДД и привлекли его к административной ответственности.

В отношении автовладельца составили административный протокол. Автомашину полицейские водворили на штрафстоянку. Собранные материалы направили в суд для принятия законного процессуального решения.