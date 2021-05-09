Хирурги кардиоцентра Шымкента провели сложную кардиохирургическую операцию 96-летнему пациенту.

Пожилого человека, у которого улучшилось здоровье после операции, посетил и поздравил с праздником руководитель городского управления здравоохранения Бакытжан Позилов.

Фронтовик Атажанов Кадыр, перенесший операцию на сердце, — ветеран ВОВ. Солдат, добровольно отправившийся на фронт в конце 1942 года, в возрасте 17 лет, сражался на западно-украинском фронте в составе пехоты. Хотя война закончилась, фронтовик Кадыр Атажанов продолжил военную службу на Украине, боролся с бандеровцами. Вернувшись в 1948 году, он вскоре устроился железнодорожником. Проработав 40 лет, с честью вышел на пенсию.

Напомним, мужчина 7 мая был доставлен в приемное отделение городского Центра сердца на скорой помощи. Чтобы спасти жизнь пациента 1925 года рождения, врачи срочно провели операцию по имплантации электрокардиостимулятора. В настоящее время ветеран находится в хорошем состоянии, продолжает получить лечение в центре.