За прошедшие сутки в Шымкенте вакцинирован 7 751 человек: I компонент — 3 984, II компонент — 3 767.

Всего с начала прививочной кампании вакцинировано 124 132 человека. Из них 21 436 человек получили два компонента вакцины.

На 3 мая зарегистрировано 65 случаев заражения КВИ (симптомные — 36, бессимптомные — 29). 31 человек госпитализирован в инфекционный стационар, 34 человека взяты на домашний карантин.

В настоящее время в специализированных инфекционных стационарах имеется всего 1 406 мест (городской инфекционный центр – 490, клиника «Атамекен» – 450, ЦГБО имени Орынбаева – 70 мест, лечебный центр №14 – 250, городской перинатальный центр – 30, реабилитационный центр – 100, городская клиническая детская больница – 10, городской кардиологический центр Шымкент – 6), наполняемость койко-место – 50 %.

На постоянном контроле соблюдение санитарно-эпидемиологических требований на территории города. 3 мая 2021 года проведена проверка 297 объектов (289 объектов предпринимательства, 8 частных объектов). Из них в 8 объектах выявлены нарушения требований карантинного режима, составлены административные протоколы.

В городе работают 22 мобильные группы по контролю за соблюдением карантинных требований на торговых объектах. Мероприятия в этом направлении проводятся активнее, чем в других регионах. Призываем индивидуальных предпринимателей, жителей города обратить внимание на меры предосторожности, носить маски в общественных местах.