В рамках 30-летия Независимости Республики Казахстан в Шардаринском районе 40 семей получили жилье.

Новоселам вручили ключи от новых квартир в 4-этажном 40-квартирном жилом комплексе, построенном в рамках программы «Нұрлы жер». В новые квартиры заселились малообеспеченные и многодетные семьи, и нуждающиеся семьи, состоящие в очереди на жилье.

«В целом, вся работа и добрые начинания, делается на благо жителей нашего района. Мы должны быть едины, сплочены и трудиться во имя светлого будущего, процветания страны! В такой радостный момент хочется пожелать новоселам уюта, тепла и семейного счастья», — сказал в своем поздравительном слове аким района Кайрат Жолдыбай.

Отметим, в этом году в городе Шардара введут в эксплуатацию ряд объектов. К примеру, подведен водопровод к трем микрорайонам, завершены работы по газификации нескольких населенных пунктов района. Кроме того, ведется прокладка газопровода в город Шардара.

Всего в городе расположено 74 многоэтажных жилых дома на 1394 квартир, в которых проживают около 6 тыс. жителей. За последние 4 года в городе капитально отремонтировано 14 многоэтажных жилых домов.