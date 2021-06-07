7 июня на улице Капал батыра в районе бывшего Шинного завода бортовая «Газель» на скорости врезалась в уличную опору освещения.

От удара автомобиль мгновенно загорелся. В горящей кабине находились двое пассажиров. Очевидцы аварии поспешили на помощь. Им удалось вытащить из огня двоих: 39-летнюю женщину и 18-летнего парня.

Пострадавших доставили в ОКБ.

Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму.

Молодому человеку предстоит долгая реабилитация. Врачи диагностировали открытую черепно-мозговую травму, пострадавший потерял много крови. В больницу его доставили в тяжелом состоянии.

В результате пожара «Газель» полностью сгорела.