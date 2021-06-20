Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев по случаю 3-й годовщины образования Туркестанской области в библиотеке «Farab» г. Туркестан рассказал о главных достижениях и планах региона.
Аким области подвел и промежуточные итоги социально–экономического развития за январь-май 2021 года в рамках поручений Главы государства.
Валовой региональный продукт Туркестанской области увеличился на 41% по сравнению с 2018 годом и составил 2,4 трлн тенге. Объем промышленной продукции увеличился на 18%, сельскохозяйственной продукции — на 34% или на 185,4 млрд. тенге. За последние 3 года объем инвестиций в основной капитал составил 1,6 трлн. тенге, в том числе объем частных инвестиций составил 968,5 млрд тенге. Введено в эксплуатацию 736 тыс. кв. метров жилья. Доля малого среднего бизнеса в валовом региональном продукте доведена до 21%. Объем бюджета области увеличился в 1,6 раза и составил 893 млрд тенге.
За 5 месяцев объем промышленной продукции составил 238,2 млрд тенге, увеличившись по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 29,8 млрд тенге. В обрабатывающей промышленности произведено продукции на сумму 110,9 млрд. тенге. В индустриальных зонах Туркестанской области реализуется 60 проектов на общую сумму 41 млрд. тенге и с созданием 4 340 рабочих мест. На территории специальной экономической зоны «TURKISTAN» реализуется 46 проектов на сумму 480,5 млрд тенге. В целом, объем валовой промышленной продукции в 2021 году планируется довести до 565 млрд тенге.
На сегодняшний день в регионе работают более 141 тыс. субъектов малого среднего бизнеса, численность занятых составила 217,2 тыс. человек. Объем средств, выданных предпринимателям по программам «Дорожная карта бизнеса 2025» и «Экономика простых вещей», за 3 года составил 97,2 млрд тенге. В том числе за 5 месяцев текущего года одобрено 537 проектов на сумму 28,8 млрд тенге.
В сфере сельского хозяйства за 5 месяцев произведено продукции на сумму 170,3 млрд. тенге, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 102,9%. В отрасль направлено 15,3 млрд тенге инвестиций, рост по сравнению с прошлым годом — 1,9 раз. В этом году посевная площадь сельскохозяйственных культур составила 845 тыс. га, план выполнен на 100%. Новые теплицы построены на 54 га, их общая площадь достигла 1 300 га, произведено 74,0 тыс. тонн продукции.
Наряду с этим, в среднем ежегодно на 4-5% растет поголовье скота и птицы. В рамках проекта «Получение 2-3 урожаув в год с одной площади» на 8,9 тыс. га реализовано 2 771 проектов, собрано 91 тыс. тонн овощной продукции. Более того, в рамках формирования продовольственного пояса на территории города реализуются 6 прорывных крупных инвестиционных проектов на сумму 35,5 млрд тенге. Планом предусмотрено внедрение технологии дождевального орошения на 11 тыс. га.
По итогам года объем валовой продукции сельского хозяйства продукции планируется довести до 850 млрд тенге, рост составит 105%.
За 5 месяцев в область направлено 175,8 млрд тенге инвестиций. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель увеличился на 37,3%. Кроме того, за счет частных инвестиций до конца года ожидается реализация 81 инвестпроекта общей стоимостью 255,5 млрд тенге и с созданием 3 243 новых рабочих мест. По итогам 2021 года в область планируется привлечь 800 млрд тенге инвестиций.
Объем строительных работ за отчетный период составил 70,6 млрд тенге, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 73%. Ожидается, что по итогам 2021 года объем строительных работ составит 305,9 млрд тенге. Помимо этого, с начала года общая площадь введенного в эксплуатацию жилья составила 162,7 тыс. кв. м, увеличившись на 16,5% к соответствующему периоду прошлого года. План сдачи жилья в эксплуатацию для области определен в размере 790 тыс. кв. метров.
В целях обеспечения питьевой водой, на строительство 60 объектов из бюджета выделено 12,7 млрд. тенге. В текущем году планируется ввести в эксплуатацию 29 объектов. Строительство 31 объекта переходят на 2022 год. В результате 20 населенных пунктов будут обеспечены питьевой водой, в 11 населенных пунктах реконструируют водопроводные сети. По итогам года из 843 населенных пунктов области 717 обеспечат питьевой водой, уровень охвата достигнет 1 млн. 504 тыс. жителей или 93,3%.
В рамках обеспечения природным газом в 2021 году на строительство 87 объектов выделено 13,8 млрд тенге, из них введут в эксплуатацию 24 объекта, остальные 63 объекта переходящие на 2022 год. По итогам года 444 населенных пункта (52,6%) или 1 млн 343 тыс. жителей (66,6%) получат доступ к голубому топливу.
В целях электроснабжения населения в 2021 году на строительство 54 объектов направлено 8,5 млрд. тенге, введено в эксплуатацию 7 объектов. Строительство остальных 47 объектов переходящие на 2022 год. В результате 13 населенных пунктов или 14 тыс. жителей будут обеспечены качественной, стабильной электроэнергией.
В направлении развития транспортной инфраструктуры в 2021 году на развитие автодорожной отрасли из бюджета выделено 28,8 млрд. тенге. По области в этом году отремонтируют 321 объект, либо 1200 км дорог и улиц. По итогам года долю дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии увеличится с 79% до 89%.
С учетом завершения 1-го этапа развития города Туркестан был утвержден Комплексный план Туркестанской области на 2021-2025 годы. Комплексный план состоит из 141 мероприятия на сумму 3,6 трлн тенге. Из них 2,7 трлн. тенге или 75% за счет частных инвестиций. В том числе, формирование системы орошения на территории города Туркестан, а также в целях решения дефицита 200 млн куб. метров поливной воды (м/3) ведется строительство крупных водных объектов.
Также в целях развития промышленного потенциала области планируется реализация крупных проектов. Среди них: проект строительства «Химического комплекса «Састобе»». (производство химической продукции: каустической соды, ПВХ, карбида кальция, цемента). Стоимость — 136,6 млрд тенге. Срок реализации 2021-2023 годы. Предприятие обеспечит работой 1 000 человек. Реализация данного проекта будет способствовать развитию химической отрасли в Казахстане.
Строительство нефтеперерабатывающего завода (нефтехимический комбинат по переработке углеводородного сырья мощностью 2 000 000 тонн в год для производства моторного топлива 5 класса и нефтехимической продукции).
Строительство угольно-химического завода (угольно–химический комбинат по переработке углеводородного сырья мощностью 100 тыс. тонн в год для производства моторного топлива 5 класса и нефтехимической продукции).
Строительство завода по переработке фосфорных руд. Стоимость 129,9 млрд тенге, с созданием 1120 рабочих мест. Производство бытовой техники. Стоимость 36 млрд тенге. Срок реализации 2021-2023 годы.
Что касается 2-го этапа дальнейшего развития города Туркестан, то он будет реализован на 4-х территориях: Первая территория – аэропорт, здесь запланировано реализовать 12 проектов. Из них будут гостиница на 100 мест, ангар на 3 самолета, сливовый сад на 400 га, теплица на 50 га, откормочный комплекс на 10 тыс. голов КРС, молочно-товарная ферма на 1 200 голов.
Вторая территория — Административно-деловой центр. На территории центра планируется построить 57 объектов. В частности теннисный центр, ледовый дворец, конно-спортивный комплекс, зоны отдыха и инженерная инфраструктура. Наряду с этим, планируется построить 4,8 млн кв. м жилья и ввести в эксплуатацию 46 тыс. квартир. В сфере здравоохранения возведут многопрофильную больницу (ГЧП) на 570 коек, станцию скорой медицинской помощи и центр материнства и детства.
Третья территория — проспект Б. Саттарханова: спортивный комплекс, линейный парк Яссы, крупные торговые центры, университетский Ботанический сад на 182 га, коттеджный комплекс Парк Лайн.
Четвертая территория — Культурно-духовный центр: планируется восстановление исторических объектов городища Культобе, благоустройство территории музея-заповедника «Азрет Султан». В тоже время, будут построены жилой комплекс «Караван Сарай», коттеджный городок «Аманат», отель «Medina Palace», культурно-духовный центр «Хилует».
В целом, на 2 этапе развития города Туркестан объем инвестиций составит 1,3 трлн тенге, из них 1 трлн тенге или 77% это частные инвестиции.
В Туркестанской области будет продолжена работа по достижению поставленных целей и задач, обеспечению социально-экономического развития региона и политической стабильности.