Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев по случаю 3-й годовщины образования Туркестанской области в библиотеке «Farab» г. Туркестан рассказал о главных достижениях и планах региона.

Аким области подвел и промежуточные итоги социально–экономического развития за январь-май 2021 года в рамках поручений Главы государства.

Валовой региональный продукт Туркестанской области увеличился на 41% по сравнению с 2018 годом и составил 2,4 трлн тенге. Объем промышленной продукции увеличился на 18%, сельскохозяйственной продукции — на 34% или на 185,4 млрд. тенге. За последние 3 года объем инвестиций в основной капитал составил 1,6 трлн. тенге, в том числе объем частных инвестиций составил 968,5 млрд тенге. Введено в эксплуатацию 736 тыс. кв. метров жилья. Доля малого среднего бизнеса в валовом региональном продукте доведена до 21%. Объем бюджета области увеличился в 1,6 раза и составил 893 млрд тенге.

За 5 месяцев объем промышленной продукции составил 238,2 млрд тенге, увеличившись по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 29,8 млрд тенге. В обрабатывающей промышленности произведено продукции на сумму 110,9 млрд. тенге. В индустриальных зонах Туркестанской области реализуется 60 проектов на общую сумму 41 млрд. тенге и с созданием 4 340 рабочих мест. На территории специальной экономической зоны «TURKISTAN» реализуется 46 проектов на сумму 480,5 млрд тенге. В целом, объем валовой промышленной продукции в 2021 году планируется довести до 565 млрд тенге.

На сегодняшний день в регионе работают более 141 тыс. субъектов малого среднего бизнеса, численность занятых составила 217,2 тыс. человек. Объем средств, выданных предпринимателям по программам «Дорожная карта бизнеса 2025» и «Экономика простых вещей», за 3 года составил 97,2 млрд тенге. В том числе за 5 месяцев текущего года одобрено 537 проектов на сумму 28,8 млрд тенге.