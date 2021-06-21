Смертельное ДТП произошло на трассе Жибек жолы – Жетысай.

Во время ежедневного несения службы инспекторы батальона патрульной полиции МПС УП г. Туркестан заметили дорожно-транспортное происшествие по трассе Жибек жолы – Жетысай.

Оперативно прибывшие на место аварии стражи порядка установили, что водитель автомобиля Toyota Avensis выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ГАЗелью. В результате ДТП один пассажир легковушки скончался от полученных травм на месте происшествия. Еще трех пассажиров из двух автомашин с различными травмами доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Источник: polisia.kz