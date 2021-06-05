Сегодня Казахстан отмечает День государственных символов. Праздник был учрежден в 2007 году Указом Нурсултана Назарбаева.

Дата 4 июня была выбрана не случайно.

Ведь именно в этот день в 1992 году, через полгода после обретения независимости нашей страны, были официально утверждены ее флаг, герб и гимн – неотъемлемые атрибуты любого государства, олицетворяющие его идентичность и суверенитет.

Государственный флаг Республики Казахстан представляет собой прямоугольное полотнище голубого цвета с изображением в центре солнца с лучами, под которым – парящий орел.

У древка – вертикальная полоса с национальным орнаментом.

Изображение солнца, его лучей, орла и национального орнамента – цвета золота. Голубая одноцветность отражает не только приверженность идее единения, но и напоминает о безоблачном небе, которое всегда и у всех было олицетворением мира, спокойствия и благополучия.

На языке геральдики голубой цвет, его оттенки соответствуют таким человеческим качествам, как честность, верность, надежда. Золотое солнце, купающееся в своих лучах, олицетворяет покой и богатство, а степной орел щедрость и зоркость, высоту помыслов казахстанцев.

Автор Государственного флага Республики Казахстан – заслуженный деятель искусств Казахстана Шакен Ниязбеков.

Государственный герб Республики Казахстан имеет форму круга и представляет собой изображение шанырака на голубом фоне, от которого во все стороны в виде солнечных лучей расходятся уыки.

Шанырак – это очаг, целостность мира, символ первоосновы государства семьи. Справа и слева от шанырака расположены изображения мифических крылатых коней. Это полет, мечта, молодое поколение, с которым всегда связаны надежды. В верхней части расположена объемная пятиконечная звезда, а в нижней части надпись «Qazaqstan».

Обновленный вариант герба с надписью на латинице введен с 1 ноября 2018 года.

Изображение звезды, шанырака, уыков, мифических коней, а также надписи «Qazaqstan» – цвета золота.

Авторами Государственного герба Республики Казахстан являются известные архитекторы Жандарбек Малибеков и Шот-Аман Валиханов.

Государственный гимн страны утверждался дважды – в 1992 и в 2006 годах. Сначала было принято решение сохранить музыкальную редакцию гимна Казахской ССР. В 2006 году был принят новый государственный гимн. Его основой стала популярная в народе патриотическая песня «Менiң Қазақстаным».

Она была написана в 1956 году Шамши Калдаяковым на стихи Жумекена Нажимеденова.

Для придания песне высокого статуса государственного гимна и более торжественного звучания Нурсултан Назарбаев доработал первоначальный текст.

Впервые он прозвучал 11 января 2006 года во время торжественной инаугурации Главы государства.

За годы независимости Казахстана государственные символы стали чем-то большим, чем просто идентификаторами страны на политической карте мира.

Особенно это чувствуется в последние годы, когда у подавляющего большинства граждан появилось гордое осознание «Я – казахстанец!».