24 июня в районе села Аккум Отырарского района на реке Сырдарья сотрудники регионального природного парка Сырдарья-Туркестан заметили двух граждан, которые ловили рыбу на надувной лодке при помощи электроудочки.

Инспекторы, которые совершали объезд территории на автомобиле, воспользовались лодками, предоставленными отдыхающими и направились в сторону нарушителей.

Рыбаки, заметив защитников природы, поплыли к противоположному берегу.

Причалили и пока один из них возился в надувной лодке, второй, взяв электроудочку, успел скрыться с места происшествия.

В результате задержания изъята надувная лодка зеленого цвета, 2 батарейки, 2 весла, 1 фильтр (сачок) с электрическим проводом, 5 рыбин (жерех, сазан, белый амур).

Так как данное правонарушение относится к ч. 1 ст. 383 УК РК, на место происшествия были вызваны сотрудники отдела внутренних дел Отырарского района.

Проводится расследование.