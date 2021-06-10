Распоряжением акима Туркестанской области Умирзака Шукеева, по согласованию с Администрацией Президента РК заместителем акима Туркестанской области назначен Рашид Аюпов.

Рашид Аюпов родился в 1981 году в городе Кентау. Образование высшее. Окончил Шымкентский университет, Шымкентский социально-педагогический университет и Академический инновационный университет. Бакалавр информатики, бакалавр государственного управления, юрист. Выпускник программы «Болашак», окончил Лондонский университет королевы Марии (Queen Mary University of London) в Великобритании, магистр государственного управления.

Трудовую деятельность начал в 2000 году инженером-оператором производственного кооператива «Даулет» в городе Кентау Южно-Казахстанской области.

С 2004 по 2009 годы работал оператором, ведущим экспертом Центра информации и испытаний Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по ЮКО, заместителем директора и директором Центра информации и тестирования Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, помощником председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы. С 2009 по 2015 годы работал заведующим сектором отдела государственной службы и кадровой работы Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан, главным консультантом отдела финансово-хозяйственной и кадровой работы, главным консультантом Секретариата руководства Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан. С 2015 по 2018 годы занимал должности руководителя аппарата акима города Шымкент, представителя партии «Nur Otan» в Правительстве Республики Казахстан, директора Центра информационных технологий центрального аппарата партии «Нұр Отан», советника акима города Шымкент. С сентября 2018 года работал председателем Правления АО «Социально-предпринимательская корпорация «SHYMKENT». С июля 2019 года занимал должность акима города Туркестан.

Занимавший эту должность с 2019 года Меиржан Мырзалиев, освобожден по собственному желанию.