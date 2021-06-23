Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев призвал не забывать о важности ухода за саженцами.

Сегодня в городе Туркестан насчитывается 55 парков и скверов. В ходе еженедельного аппаратного совещания глава региона подверг резкой критике работу ответственных лиц. Главу региона беспокоит слабая приживаемость саженцев.

-Надо встать в 5 утра, одеть рабочую одежду и пройтись по всем объектам. Пусть каждый из районов отвечает за свой сектор. Прсадили саженцы, помните, что почву необходимо периодически рыхлить, а саженцы поливать. Зеленые насаждения, которые нуждаются в поливе, сразу видно. Для чего нужны каналы, если мы не поливаем растения? — задал подчиненным резонный вопрос аким области.