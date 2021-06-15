На повестке дня сессии были заслушаны отчеты об исполнении бюджета города за 2020 год, мерах по поддержке и реабилитации социально уязвимых слоев населения и обеспечению жильем, развитии транспортной системы. Все вопросы детально рассматривались на заседаниях постоянных комиссий.

«В ходе уточнения бюджета средства были направлены в основном на решение вопросов, волнующих жителей, и которые положительно влияют на социально-экономическое развитие города. В частности, в соответствии с предвыборной программой партии Nur Otan приоритет отдается развитию инженерно-инфраструктурной системы. Кроме того, в целях благоустройства дворов, многоэтажных домов, развития массового спорта в микрорайонах планируется установка универсальных спортивных площадок. Будет построена 101 спортплощадка. Это большое достижение. Эти работы проводятся за счет частных инвесторов. В результате в каждом микрорайоне будут спортивные площадки. В этом году мы провели Молодежную лигу Шымкента. Интерес детей к этому проекту растет. В соревнованиях приняли участие около 8000 рябят. Главное достижение — повышение интереса детей», — сказал аким.