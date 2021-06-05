В Шымкенте в честь празднования Дня государственных символов Республики Казахстан стартовал парад автомобилей.

Цель мероприятия — показать, что государственные символы являются одним из незыблемых основ нашего государства, нашего суверенитета, они выражают священный объединяющий образ Независимости.

Первым эстафету начал руководитель шымкентского городского Дома культуры Сакен Майгазиев.

Взяв в руки наш флаг, вместе с 12 артистами на машине они проехали по улицам города к площади «Арбат».

Там он передаст эстафету «Заслуженному мастеру спорта РК», чемпиону мира по боксу, участнику Олимпийских игр Биржану Жакыпову.

В парке Кен баба спортсмен передает эстафету главному врачу городской клинической больницы №1 Абылаю Донбаю.

В парке среди молодежи будут заданы вопросы, связанные с нашей символикой, а молодым людям, которые правильно ответили, вручат шоколад «QAZAQSTAN».

Затем парад с «Лучшим педагогом-2020» Жадырой Шабден пройдет в микрорайоне Асар, далее объедет Шымкент сити и поедет в сторону административно-делового центра.

Там передадут эстафету героя сегодняшнего дня пожарнику-спасателю специализированной пожарной части №1, младшему сержанту гражданской защиты Вахиджану Казакбаеву.