Дети Шымкента поддержали всенародный патриотический челлендж

Накануне дня государственных символов Республики Казахстан, который отмечается 4 июня, школьники Астаны запустили челлендж под названием «Мой гимн – мое величие».

В этой инициативе приняли участие около 50 детей в возрасте 5-6 лет, которые передали эстафету городам Шымкент и Алматы. Дети из Шымкента с радостью поддержали челлендж, посвященный этому важному празднику в истории страны.

Дети не только приняли участие в челлендже, но и внесли в него свою творческую нотку.

Они записали видеоролики, где с гордостью исполняют гимн Республики Казахстан и рассказывают о значении государственных символов для их родной страны.

В своих выступлениях дети подчеркнули важность уважения и гордости за герб, флаг и гимн Казахстана.

Челлендж быстро набрал популярность и вызвал широкий отклик среди школьников других городов.

Видеоролики детей стали распространяться в социальных сетях, привлекая внимание не только соотечественников, но и зарубежных зрителей. Многие отметили, что такая инициатива способствует укреплению патриотизма и единства среди подрастающего поколения.

Поддержка со стороны взрослых также сыграла важную роль в развитии челленджа.

Родители, учителя и общественные деятели активно участвовали в организации мероприятий, помогали детям подготовиться и вдохновляли их на участие.

Благодаря совместным усилиям взрослых и детей, челлендж «Мой гимн – мое величие» стал поистине всенародным и объединил жителей разных уголков Казахстана.

Важно отметить, что такие инициативы, как челлендж «Мой гимн – мое величие», способствуют воспитанию патриотизма, уважения к национальным ценностям и гордости за свою страну среди подрастающего поколения. Они играют ключевую роль в формировании сознательных и ответственных граждан, которые будут вносить свой вклад в развитие и процветание Казахстана.

Челлендж, начавшийся с небольшой группы детей, превратился в масштабное и значимое событие, охватившее множество городов и поселков.

Это ещё раз доказало, что любовь к своей родине, уважение к её символам и традициям объединяет людей и делает их сильнее.

Дети Шымкента, как и их сверстники из других городов, с гордостью продемонстрировали свою привязанность к государственным символам и желание внести свой вклад в сохранение и укрепление национального духа.

Видео пресс-службы акимата Шымкента