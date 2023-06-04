Кортеж с флагами проехался по Шымкенту

В Шымкенте по центральным улицам проехал кортеж с главными символами Казахстана.

В первом ряду Герб РК и флаги страны. В праздничном авто-флешмобе приняли участие около 50 машин и велосипедистов. Они проехали десятки километров чтобы почтить символику страны, а заодно подарить хорошее настроение жителям Шымкента.

«Для нас важна поддержка, и когда в Ташкенте звучал гимн, меня распирала гордость не за то, что я выиграл, за народ и страну. Как красиво все это и обоснованно. Мира нам всем», — говорит чемпион мира по боксу Махмуд Сабырхан.

На площади Независимости РК торжественно водрузили главный флаг города, после чего исполнили гимн страны.