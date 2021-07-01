Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемого в мошенничестве с трудоустройством.

В дежурную часть УП г. Туркестан с заявлением обратился местный житель, который сообщил, что стал жертвой мошенника. Со слов потерпевшего, в октябре 2020 года малознакомый мужчина выманил у него 600 тысяч тенге, обещая трудоустроить в одно из медучреждений. Однако, житель областного центра так и не дождался ни устройства на работу, ни возврата денег. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «мошенничество».

Для раскрытия преступления сотрудники УП г. Туркестан опросили возможных очевидцев. Оперативники установили личность подозреваемого и доставили его в управление полиции.

Как выяснилось, аферист оказался причастен к еще 5 фактам мошенничества. Всего же подозреваемый путем мошенничества выманил деньги у 6 потерпевших на сумму около 2 миллионов тенге, которые затем потратил на свои нужды.

В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование. Подозреваемый взят под стражу. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

В свою очередь, полицейские Туркестанской область рекомендуют гражданам быть внимательными и не доверять незнакомым лицам, предлагающих сомнительные услуги в получение материальной помощи или трудоустройства. Если же Вы стали жертвой или очевидцем подобных преступлений, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.