Полицейские Туркестанской области продолжают выявлять нарушителей, перевозящих скот без документов.

Для профилактики скотокрадства сотрудники Сарыагашского районного отдела полиции проводят рейдовые мероприятия. Их основная цель — профилактика краж домашнего скота.

К примеру, во время очередных отработок стражи порядка остановили и проверили 15 единиц автотранспорта.

В результате установлено, что трое водителей перевозили домашнюю скотину без каких-либо соответствующих документов. В отношении нарушителей полицейские собрали материалы по статье 406 КоАП РК «Нарушение законодательства Республики Казахстан в области ветеринарии» и направили в Сарыагашскую районную ветеранарную инспекцию для принятия законного решения.

Стражи порядка советуют жителям области таврировать и бирковать домашний скот, укрепить свои хозподворья и не оставлять свою скотину на пастибщах без присмотра. Также для вольного выпаса скота лучше нанять пастухов, а при перевозке скотины иметь свои документы.