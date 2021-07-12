Общая сумма ущерба составила около 10 миллионов тенге.

В дежурную часть Сарыагашского РОП с заявлением обратился местный житель о том, что в его дом проникли неизвестные и похитили сейф с золотыми изделиями и 11 тысяч долларами США. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК “Кража”.

Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшему, составила около 10 миллионов тенге.

Получив сообщение, оперативники Сарыагашского РОП выехали на место преступления и провели все необходимые мероприятия по розыску злоумышленников. В результате оперативно-розыскных мероприятий районные полицейские задержали подозреваемых – двух братьев, местных жителей. Один из них оказался ранее судимым.

Следствием установлено, что подозреваемые дождались, когда в доме будут отсутствовать люди, а затем перелезли через забор во двор потерпевшего, вскрыли окна и проникли внутрь дома. Домушники похитили из спальни сейф и скрылись с места преступления. После чего, на окраине поселка взломали сейф. Злоумышленники забрали золотые изделия и деньги, а сейф выбросили.

Похищенное имущество они реализовали, а деньги потратили.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемые арестованы. Выясняется причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям.