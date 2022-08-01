Около 16 млн тенге обманным путем получила мошенница

Задержали женщину, обещавшую соседке золотые изделия по низкой цене.

В Жетысайский районный отдел полиции с заявлением обратилась местная жительница. По словам женщины, некая знакомая пообещала ей привезти из Турции женские золотые изделия по низкой цене, и войдя в доверие, обманным путем выманила деньги в сумме свыше 16 миллионов тенге и золотые украшения на сумму 2 миллиона тенге.

Данный факт зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество».

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемую, причастную к мошенничеству. Как выяснилось, подозреваемая оказалось соседкой потерпевший. Полученные деньги и золотые изделия она потратила на собственные нужды.

Следствием выясняется причастность подозреваемой к другим аналогичным преступлениям. В настоящее время в отношении подозреваемой проводится досудебное расследование.