Еще один объект-долгострой может появиться в Шымкенте. Похоже, откладывание или, как говорят в определенных кругах, перенос сроков объекта на следующий год, внезапно делая его переходящим, становится дурной привычкой местных чиновников.

Жителям мкр Курсай Абайского района Шымкента власти обещают провести водоснабжение на протяжении нескольких лет. Только вот незадача: сроки постоянно переносятся. И если в прошлом году людям обещали завершить все работы в 2021-м, в этом году озвучивают новые сроки. Теперь уже в 2022 — ом.

Похоже, больше кормить людей обещаниями не получится. Ведь теперь контролировать все – от качества работ до сроков окончания — будет не просто инициативная группа жителей, а во главе с депутатом этого округа Айгерим Джумакуловой.

«Два года назад нам обещали, что в 2021 году будет вода, а сейчас даже работы не начаты, может и начали, но работают на таком большом объекте два три человека, а абонентов больше 40 тысяч. Это как понимать?», — говорит Розагуль Ибрагомова, жительница мкр. Курсай — 1.

К слову, стоимость работ – 6 млрд тенге. Чиновники от ЖКХ уверяют, что в дома людей вода таки придет. Просто все работы поделены на два этапа. А не торопятся лишь по одной причине – бдят за качеством.

«У нас тут 46 тыс. абонентов, мы разделили работу на два этапа. В этом году выделен 1 млрд тенге, мы эти деньги освоим, а в целом бюджет составил почти 6 млрд тенге. Мы все участки проверяем, чтобы потом не навредить, все работы проводить будем. Закончим все до конца 2022 года», — сказал Руслан Жакипов, руководитель проекта компании «Регалит».

Депутат Айгерим Джумакулова решила сама ознакомится с ходом строительства новой водозаборной станции. По словам специалистов, именно со станции вода будет поступать абонентам, здесь же она будет очищаться и проходить обработку. Депутат городского маслихата Айгерим Джумакулова считает, что полагаться на обещания больше нельзя. А потому теперь контролировать ход работ будет инициативная группа, которую она возглавит.

«Мы попросили подрядную компанию «Реголит» ускорить работу, мы будем это контролировать. Теперь договорились встретиться через месяц, туда же пригласим и технадзор. Будем ход строительства контролировать», — сказала Айгерим Джумакулова, депутат маслихата г. Шымкента.

Удастся ли теперь продлить сроки строительства на объекте, который будет контролироваться как специалистами ЖКХ, так и общественниками, покажет время.

Депутат же намерена контролировать не только темпы работ, но и их качество. И здесь уже ответ придется держать технадзору.

Шуддин Саидов