В здании крупного торгово-развлекательного центра вспыхнул огонь.

Произошло короткое замыкание электрических проводов, пламя охватило кинозал и начало быстро распространяться. По такой легенде спасатели сегодня отрабатывали учения.

Во время ненастоящего пожара в здании были сотрудники центра и десятки покупателей. Под звуки сирены их пришлось экстренно эвакуировать. Собравшиеся перед зданием зеваки с интересом снимали происходящее. Благо, пожар был ненастоящим.

«Условный пожар произошел из-за короткого замыкания электрических проводов. Сотрудники торгового центра сообщили о пожаре на «101». Согласно графику были направлены силы и средства к месту учений. По прибытию к месту вызова был создан штаб пожаротушения и два участка тушения пожара, проведено отключение электроэнергии, в 380 Вт», — рассказал Аманбек Бейсембаев, заместитель начальника ДЧС Шымкента.

Огнеборцы по пожарной лестнице попали на крышу четырехэтажного здания. А пожарные внутри эвакуировали якобы пострадавших посетителей. Учения отрабатываются на случай реального пожара. Рабочий персонал в дневное время – 200 человек, ночное время суток – 30 человек.

В учении были задействованы 11 пожарных машин, специалисты центра медицины катастроф, сотрудники полиции, а также бригада скорой медицинской помощи.