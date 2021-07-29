Руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкента Ержан Жолдасов провел брифинг в связи со строительством в городе развязки на пересечении улиц Д. Кунаева и Т. Рыскулова.

Руководитель управления проинформировал, что в связи со строительством развязки по улице Рыскулова будет временно ограничено движение транспорта.

В соответствии с генеральным планом города Шымкента, в настоящее время ведутся работы по строительству развязки на пересечении улиц Рыскулова-Кунаева.

По словам руководителя управления, согласно проекту, по улице Рыскулова от улицы Байтурсынова до улицы Дулати будет расширена ширина дороги и предусмотрены работы по обновлению дорожного покрытия.

Открытие проспекта Кунаева для движения транспорта запланировано на 15 сентября 2021 года.

Для продолжения работ по строительству путепровода (установка мостовых балок), для устройства дорожного покрытия необходимо полностью ограничить движение транспорта по улице Рыскулова от улицы Байтурсынова до улицы Дулати.

Для объезда данного объекта движение автотранспортов временно будет организовано по улицам Байтурсынова, Байыркум, Жандосова Даулетулы, Туякбаева, Береке, Жанибекова, Дулати, Байзакулы, Аргынбекова, Казиева.

Движение транспорта по улице Дулати от улицы Рыскулова до проспекта Байдибек би будет организовано в двух направлениях.

Движение транспорта по улице Байтурсынова будет организовано в одном направлении от улицы Рыскулова до улицы Аргынбекова, движение в двух направлениях будет разрешено только общественному транспорту.

В связи с этим сообщаем, что согласно схеме, согласованной с управлением административной полиции города Шымкента, ограничение для движения транспорта по улице Рыскулова от улицы Байтурсынова до улицы Дулати будет ограничено с 23:00 часов 30 июля 2021 года по 15 сентября 2021 года.

Просим заранее корректировать свои маршруты и отнестись с пониманием к временным неудобствам.

Кроме того, в связи с закрытием улиц Рыскулова – Кунаева планируется изменить маршруты 14 автобусов.

В частности: автобусы №19,№72,№158,№93 по маршруту Рыскулов — Байдибек би – Аргынбеков — Рыскулов.

№45,№17,№135 по маршруту Байдибек би – Дулати – Мадели кожа (в дугом направлении Байтурсынов – Мадели кожа – Дулати – Казыбек би – Рыскулов – Байдибек би).

№35 по маршруту Рыскулова – Байдибека би – Аргынбекова – Байтурсынова.

№10,№27,№56 по маршруту Байдибек би – Аргынбеков – Байтурсынов.

№57 по маршруту Байдибек би – Аргынбеков – Утегенов.

А также автобусы №37 по маршруту Рыскулова – Байдибека би – Аргынбекова и №21 по маршруту Аргынбекова – Байтурсынова.