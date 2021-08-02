За прошедшие сутки зарегистрировано 650 случаев заражения COVID-19 (516 с симптомами, 134 бессимптомных).

Из них 211 человек госпитализированы в инфекционный стационар, 439 человек взяты на домашний карантин, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Также за сутки в городе вакцинировано 3 250 человек (I компонент -1 018, II компонент — 2 232). Всего с начала прививочной кампании вакцинировано 368 443 человека. Из них 273 625 человек получили два компонента вакцины.

Эпидемиологическая ситуация в городе ухудшается. В связи с этим медицинские специалисты предупреждают о необходимости строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в соответствии с карантинным режимом.