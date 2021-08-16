авария, ДТП, знак

В дежурную часть Созакского РОП поступило сообщение от одной из больниц.

Как выяснилось, на трассе “Екпинди-Бирлик” водитель Audi-100 допустил столкновение с автомашиной УАЗ, , сообщает Polisia.kz.
Пассажир, находившийся в УАЗ, от полученных травм скончался. Еще двоих пассажиров с той же машины с различными травмами доставили в больницу. Получив сообщение, сотрудники Созакского РОП оперативно прибыли на место происшествия.

Там стражи порядка задержали нетрезвого водителя Audi и доставили в районный отдел. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 345 УК РК “Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами”. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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