В дежурную часть Созакского РОП поступило сообщение от одной из больниц.

Как выяснилось, на трассе “Екпинди-Бирлик” водитель Audi-100 допустил столкновение с автомашиной УАЗ, , сообщает Polisia.kz.

Пассажир, находившийся в УАЗ, от полученных травм скончался. Еще двоих пассажиров с той же машины с различными травмами доставили в больницу. Получив сообщение, сотрудники Созакского РОП оперативно прибыли на место происшествия.