30 августа Казахстан в 26-й раз будет отмечать День Конституции.

Казалось бы, праздник рядовой, правда, не лишенный приятности

из-за дополнительного выходного дня. И потом уж как-то так повелось,

что народные празднования – будь-то Наурыз или Новый год –

мы воспринимаем традиционно теплее. А Конституция… это, несомненно, великое понятие, но такое, что ли, сугубо официальное, что к душе не имеет никакого отношения. С этим однозначно не согласятся те, кто в 1995 году стоял у истоков разработки Основного Закона страны. Вспомните те годы. Казахстан только-только начинал строить свою суверенную государственность, создавать законы, намечать и прокладывать собственный путь развития. Во многом все было внове, все было неопределенно и зыбко, как и любой первый шаг в неизвестность…

Опираясь на законы предков

Институт конституционного правления имеет свою историю. Идея о том, что для справедливого и успешного развития государства необходим четкий и базовый закон, появилась более двух тысяч лет назад. Первые зачатки конституции – в том виде, как мы ее понимаем сейчас, – появились еще в Древней Греции, на родине демократии. Что-то вроде народно-выборного управления существовало и в Великом Новгороде, где наиболее важные вопросы существования обсуждались избранными гражданами на народном вече.

Современные же конституции стали приниматься с XVIII века. Первой в мире современной Конституцией считается основной закон США, прямо выросший из знаменитой Декларации о независимости. Дальше конституцию, как инструмент государственного устройства, подхватила и Европа. Сначала Польша в 1791 году, а почти сразу и революционная Франция. «Свобода, равенство и братство» – это как раз «продукт» французской прогрессивной мысли.

У России же по части свобод всегда была большущая проблема. Первая Конституция Российской империи, куда тогда входили и земли казахов, вступила в силу лишь в 1906 году. А после Великой Октябрьской революции в 1918 году (которую сейчас принято называть переворотом) была принята уже совсем другая Конституция, кардинально отличавшаяся от царской. Она напрямую коснулась и Казахстана – на весь долгий советский период.

Нечто похожее на прототип конституции существовало в Казахском ханстве еще в начале XVIII века. Этот свод законов назывался «Жети Жаргы», или «Законы хана Тауке», которые были разработаны тремя великими казахскими биями – Толе би, Казыбек би и Айтеке би. Свод регулировал почти все области отношений в среде казахов.

Еще раньше, в XVI и XVII веках, предвестники общих законов, отражающих традиции и обычаи казахов, прописывались в сводах хана Касыма («Светлый путь хана Касыма») и Есим хана («Древний путь хана Есима»). Однако степные законы не могли регламентировать работу государственного механизма в современном обществе.

После Октябрьской революции Казахстан, как отдельное государственное образование, стал жить по новой Конституции 1926 года. Тогда Казахская АССР объявлялась равноправной республикой в составе РСФСР. Впервые законодательно были закреплены основы государственного устройства и функции органов власти. В 1937 году на Х Всеказахском съезде Советов была принята еще одна конституция, в которой оговаривалось, что «вне пределов ст. 14 Конституции СССР Казахская ССР осуществляет государственную власть самостоятельно, сохраняя полностью свои суверенные права». Какими жертвами и кровью далась Казахстану эта самостоятельность, мы с вами знаем. Всякая инициатива, любые решения с учетом интересов народа рассматривались как национализм, контрреволюция или «уклонительство» от генеральной линии партии. Жертвы политических репрессий того времени до сих пор неисчислимы…

Последняя Конституция при Советском Союзе была принята в 1978 году Верховным Советом республики. Согласно этому законодательному документу, власть в КазССР принадлежала народу, подразделенному на три класса: рабочих, крестьян и интеллигенцию. Все органы власти подчинялись коммунистической партии. В начале 1990 годов наступили другие времена: случились события, разрушившие привычные основы государственного устройства. Страна стояла на пороге политических и экономических перемен. Старые законы их не отражали – надо было все переписывать заново…

Рожденная перестройкой

История создания первой Конституции суверенного государства насчитывает немало драматических страниц. «Как встряхнуть людей, которые не испытывают никакого желания встряхиваться? Как прочистить мозги, забитые нескончаемой вереницей съездов и цитатами великих и невеликих классиков марксизма-ленинизма?» – писал позднее Нурсултан Назарбаев. Будучи человеком, вышедшим из советской шинели, он понимал, как трудно отказаться от сложившихся взглядов, представлений и образа жизни. Но он знал и то, что без кардинального изменения мышления у людей нет будущего.

В такой атмосфере противостояния и жесткой полемики с консерваторами и проходило принятие Конституции 1993 года. Согласно этому документу, Казахстан объявлялся парламентской республикой, руководимой президентом. Государственным языком был объявлен казахский. Но к этому варианту главенствующего закона все же было много вопросов и со стороны экспертов, и со стороны общественности. Нужна была доработка, «доведение до ума», а этому мог помочь только всенародный референдум. И вот 30 августа 1995 года после подведения итогов народного опроса и была принята ныне действующая Конституция Казахстана. Принятию этого документа предшествовало более 30 тысяч коллективных обсуждений проекта, в которых участвовало более трех миллионов казахстанцев. Народ сказал свое слово в пользу жизни в новой политической реальности, в пользу демократии.

Там чем же стал отличаться Основной Закон страны 1993 года от нынешней Конституции, принятой в 1995 году? Причем не только в отдельных деталях, а местами и самым принципиальным образом. Во-первых, широкие полномочия и функции Парламента отныне перешли к Главе государства, то есть к Президенту. Во-вторых, был упразднен Верховный Совет республики. В-третьих, Парламент потерял контрольные функции: депутаты уже не могли держать контроль над исполнением государственного бюджета и законов. Отныне законодательная функция Парламента распределилась между тремя институтами: президентом, правительством и депутатами. Наконец, были упразднены конституционные и арбитражные суды.

В результате Казахстан был провозглашен «демократическим, светским и унитарным государством». Конституция определила базовые права и обязанности казахстанцев. Отныне никто не мог оспорить ее законы, равно как не мог быть принят ни один закон, противоречащий Конституции. Статья 1 гласит: «Гражданам Республики Казахстан гарантируется равенство прав и свобод независимо от расы, пола, языка, социального, имущественного и должностного положения, социального происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений, членства в общественном объединении, а также понесенного ранее уголовного наказания. ЗАПРЕЩАЮТСЯ любые формы дискриминации граждан»! Выходит, эти постулаты незыблемы?

Даже будь в нашей Конституции хотя бы одна эта статья, мне все равно захотелось бы жить в таком государстве! Где люди разных национальностей, исторически сплавленные в одном котле дружбы и взаимовыручки, сообща переносили и общие невзгоды, и общие радости. В стране, где есть единственная в своем роде Ассамблея народа Казахстана. В стране, где соседи-казахи на Наурыз принесут тебе еще пышущие жаром баурсаки, а ты никогда не забудешь поздравить их на Курбан айт… Тем более прискорбно слышать, что у нас сейчас поднимается волна нетерпимости к «иноязычным» и «иноверцам»: слышала я о каких-то рейдах с языковыми претензиями и о митингах радикалов, пропитанных ненавистью к иным племенам… Господа, окститесь! Ведь попираете вы не только главную заповедь Конституции, но и законы Всевышнего, которые призывают к уважению всякого человека и любви к ближнему.

Полемика вокруг поправок

Ныне действующая Конституция 1995 года юридически закрепила президентскую форму правления. Сильная президентская власть должна была противодействовать любой угрозе цельности и стабильности государства. Вместе с тем в Основном Законе был четко прописан ключевой демократический принцип разделения власти на законодательную, исполнительную и судебную ветви, которые взаимодействуют между собой посредством системы сдержек и противовесов. Все было прописано мудро, логично и долгое время не вызывало никаких особых сомнений и возражений. Но стремительно меняющаяся реальность требовала внести некоторые коррективы, продиктованные злобой дня.

В 2017 году в Казахстане внесли изменения в Конституцию и приняли ряд новых законов. Однако на этот раз мнения экспертов полярно разделились. Одни считали их положительно-целесообразными, другие – ограничивающими политические права и свободы граждан. А несколько поправок и вовсе вызвали небывалый общественный резонанс. Самые острые их них: поправки в кодекс о недрах, закон о СМИ, проекты законов «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» и «Об адвокатской деятельности и юридической помощи». В общей сложности были внесены 26 поправок в 19 статей Конституции.

Особую озабоченность экспертов вызвала поправка, предусматривающая возможность лишения гражданства за совершение террористических преступлений, а также за причинение «иного тяжкого вреда жизненно важным интересам республики». Некоторые правозащитники были недовольны расплывчатостью формулировки и высказали опасения по поводу того, что эти нововведения могут применить не только к террористам, но и к политическим оппонентам.

Как бы то ни было, поправки были приняты. Новая редакция Конституции частично усилила роль Парламента. Теперь это высший представительный орган, осуществляющий законодательную власть. Докладывать о своей работе Правительство должно не только Президенту, но и Мажилису Парламента. Еще раз был подтвержден и закреплен высокий и неприкосновенный статус Первого Президента Республики Казахстан, основателя независимого Казахстана Нурсултана Назарбаева – Елбасы. Кто же и заслуживает, как не он?!

С праздником, соотечественники!

Елена ЛЕТЯГИНА