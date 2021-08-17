По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), табачная эпидемия является одной из наиболее серьёзных угроз для здоровья населения, когда-либо возникавших в мире.

Ежегодно от нее гибнет более 8 млн человек. Более 7 млн из них — потребители и бывшие потребители табака, более 1,2 млн — некурящие, подвергающиеся воздействию вторичного табачного дыма, сообщает ranking.kz.

Из 1,3 млрд потребителей табака 80% живут в странах с низким и средним уровнем дохода, для которых характерно наиболее тяжелое бремя болезней и смертности, обусловленное употреблением табака.

По данным доклада ВОЗ от 2021 года о глобальной табачной эпидемии, среди стран Центральной Азии и ЕАЭС меньше всего курят жители Туркменистана и Узбекистана: доля ежедневно курящих взрослых в этих странах составила 4% и 9% соответственно.

В свою очередь, Казахстан занял 3-е место среди 7 стран региона. В РК доля ежедневно курящих взрослых людей составила 16%. При этом стоит учесть, что ситуация в республике незначительно улучшилась: по данным предыдущего доклада, доля курящих составляла 17%.

Тем временем доля ежедневно курящих взрослых людей в Кыргызстане составила 22%, в Беларуси — 23%, в Армении — 25%. Самой курящей среди стран ЦА и ЕАЭС оказалась Россия: здесь доля курящих составила 27%.

Употребление табака наносит существенный экономический ущерб, который, в частности, выражается в виде значительных расходов на здравоохранение, связанных с лечением заболеваний, вызванных употреблением табака, а также в виде утраты человеческого капитала в результате обусловленных употреблением табака заболеваемости и смертности.

ВОЗ отмечает, что все формы употребления табака вредят здоровью, а безвредной дозы табака не существует. Наиболее распространённой формой употребления табака в мире является курение сигарет. К другим видам табачных изделий относятся кальянный табак, сигары, сигариллы, самокруточный табак, трубочный табак, биди и кретек.

Многие страны мира уделяют серьёзное внимание уменьшению объёма употребления табака. Один из эффективных инструментов воздействия — налоги. Повышение налогов должно быть достаточно быстрым и жёстким, чтобы рост цен на табачные изделия опережал рост доходов населения. Удорожание табачных изделий на 10% приводит к снижению потребления табака примерно на 4% в странах с высоким уровнем дохода и на 5% — в странах с низким и средним уровнями дохода.

В Казахстане с 2017 по 2019 год процентная ставка акциза от стоимости табачной продукции увеличилась с 52,4% до 55,7%. В разрезе стран ЦА и ЕАЭС наибольшие налоги выплачивают в Узбекистане (56,3%) и России (56,1%). Казахстан и здесь на третьей строчке.

В свою очередь, в Беларуси процентная ставка акциза от стоимости табачной продукции составила 55,6%, в Кыргызстане — 52,9%, в Армении — 44,2%.