В результате пандемии COVID-19 во всем мире сильно вырос теневой сектор экономики.

В Казахстане около 70% всего контрафакта завозится из Китая напрямую, либо транзитом через Кыргызстан и Азербайджан. Согласно исследованию Euromonitor International, опубликованному в августе 2020 года, факторами роста теневого бизнеса стали ограничения передвижения, строгие протоколы гигиены и прямое вмешательство государств в экономику.

Ограничительные меры, по мнению авторов исследования, нарушили глобальные цепочки поставок, и в некоторых отраслях преступные сети воспользовались создавшимся дефицитом и разницей в ценах товаров на локальных рынках. Больше всего расцвела незаконная торговля фармацевтической, табачной и алкогольной продукцией.

По данным Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава РК, в 2019 году было установлено более 70 фактов реализации нелегальных лекарственных средств. К примеру, в конце июля 2020 года на складе только одного подпольного цеха в Алматы было обнаружено 100 тонн препаратов сомнительного происхождения.

Основная масса алкогольной продукции, которая попадает в незаконный оборот — а это 40%, изготавливается в подпольных цехах кустарным способом, часто в антисанитарных условиях.

Одним из сегментов рынка, который в последнее время показывает наиболее стремительный рост объемов контрафакта, считается рынок табачной продукции. В Казахстане на рынке свободно реализуются вейпы, электронные сигареты и системы нагревания табака, но при этом к ним не предъявляется никаких требований по безопасности со стороны государства. Основную долю рынка этих товаров занимают китайские производители.

По мнению Светланы Романовской, председателя правления ОЮЛ «Ассоциация «Лига потребителей Казахстана», сегодня на рынке обращается огромное количество небезопасной никотинсодержащей продукции, состав которой неизвестен. Спрос на нелегальную продукцию подстегивается падением доходов населения. Такое положение дел в серьезной степени составляет угрозу казахстанским потребителям: пока нет регламентов и стандартов, не существует и законодательных механизмов регулирования этого рынка.

«Недобросовестные предприниматели пользуются ситуацией и вместо того, чтобы реализовывать качественный товар, везут к нам дешевые, непроверенные аналоги. Более того, так как на данный момент отсутствует технический регламент, мы не можем провести экспертизу, поскольку нет соответствующих аккредитованных специалистов, лабораторий, сертификационных центров и собственно стандарта на соответствие, которому можно было бы проводить проверку. Чем быстрее мы примем технический регламент на никотинсодержащую продукцию, тем быстрее наведем порядок в этой сфере», — сказала Светлана Романовская.

«Некачественная, контрафактная алкогольная и табачная продукции несут прямую угрозу жизни и здоровью людей», — подчеркнула Бахыт Туменова, врач и глава Национальной Ассоциации «Денсаулык» по снижению факторов риска неинфекционных заболеваний.

«Но при этом нужно понимать, что люди, сознательно употребляющие алкоголь и табак, как правило, очень трудно расстаются с этими вредными привычками. А применяя подход снижения вреда мы можем предложить им менее вредную альтернативу, уважая право их выбора. К примеру, доказано, что никотинсодержащая бездымная продукция, исключающая процесс горения, является менее рисковой и используется как инструмент снижения вреда. Но при таком количестве контрафактной продукции на рынке и отсутствии каких-либо требований безопасности, мы продолжаем подвергать опасности здоровье и жизнь людей», — добавила Бахыт Туменова.

Эксперт также подчеркнула, что стратегия снижения вреда – это подход, направленный на сохранение здоровья каждого человека и нацеленный не на тотальный запрет вредных привычек, а на уменьшение рисков и негативных последствий для здоровья.