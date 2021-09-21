В этом году шымкентцы смогут купить уголь в 6 местах.

В городе Шымкент имеется 1945 многоэтажек подключены к централизованному отоплению. Из них 1908, то есть 98%, готовы к отопительному сезону. В остальных жилых домах продолжаются подготовительные работы.

Жителям населенных пунктов, не подключенных к централизованному отоплению, в отопительный сезон потребуется 77,6 тыс. тонн угля. В настоящее время на складе находится 62 тысячи тонн угля. На складах углеперевозчиков города (ИП«Насыров», ИП «Косжанов», ТОО «Азамат Мунай», ИП «COALBAG», ИП «Казыгурт») находится более 35 тыс. тонн угля, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Акимат просит жителей города заранее закупить уголь. С наступлением холодов будут возникать очереди, так как граждане станут массово покупать уголь. Чтобы этого не произошло лучше это сделать загодя.

В этом году шымкентцы смогут купить уголь в 6 местах.

Три места хранения и распределения твердого топлива расположены в жилом массиве Достык по улице Яссауи. Кроме того в жилом массиве Кызылсай, который находится на улице Жибек жолы, еще на улице Койкелды батыра и улице Клары Цеткин.

Цена за 1 тонну угля колеблется от 9500 до 15 000 тенге.