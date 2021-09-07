Затор на границе с Узбекистаном создали владельцы фур.

Предприниматели заявили, что их машины удерживают незаконно. В соседней стране они закупили фрукты на миллионы тенге, но по цене примерно в 3 раза дешевле, чем обычно. Этим и вызвали подозрение у казахстанской таможни. Проверяющие запросили дополнительные документы

Собираться возле таможенного пункта «Капланбек» владельцы большегрузных фур начали три дня назад. Именно столько времени они пытаются вывезти свой скоропортящийся товар. Предпринимателям удалось дешевле, чем обычно закупить фрукты в соседей стране. Большая радость от удачной сделки вскоре превратилась в большую проблему на границе.

«База дает, что у нас заниженная цена. В этом году дешевле получилось, потому что в том году коронавирус, пандемия была. Базары все закрылись, кафе все закрылись. Оборота нет. Сбыта нет, поэтому дешевая цена», — говорит Нурболат Арапаев, предприниматель.

Фуры, доверху груженные фруктами, теперь стали «пленницами». Вывезти их предприниматели не могут. Ещё десятки машин ожидают в Узбекистане. Люди уверены, транспорт и товар удерживают незаконно.

«Фура приходит сюда с грузом, они требуют документы бухгалтерские, по какой цене мы продали. А как мы можем продать груз, если он еще не растаможен. Вот интересный момент», — недоумевает Рустем Аманбаев, предприниматель.

Но казахстанские таможенники другого мнения. Дешёвая плодово-овощная продукция у них вызвала подозрение. Например, виноград в 4 раза дешевле, чем раньше покупали эти же предприниматели. Соответственно меньше налогов. Поэтому специалисты запросили документы для подтверждения цены.

«Они не хотят предоставлять документы и соответственно не хотят вносить денежные средства. Я требую у них документы. Я и соответствующий таможенный пост. Дальше, если они не хотят предоставить документы, я не могу их выпустить. Если одна машина винограда должна взыскиваться примерно 800 тысяч, они хотят проехать по 150 тысяч», — говорит Мухамеджан Абдразаков, руководитель таможенного поста «Капланбек».

Предпринимателям предложили оформить депозит. Внести туда за каждую фуру по 600 тысяч тенге и тогда, можно ехать дальше. Но в течение месяца надо доказать, что товар действительно был куплен по низкой цене. В этом случае деньги с депозита можно будет вернуть.

Предприниматели уверены, что пока они будут искать деньги для депозита, фрукты уже можно будет выбросить. У большинства фур конечным пунктом назначения должна была стать Россия.