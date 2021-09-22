Для оперативного реагирования на обращения граждан опубликованы мобильные номера первых руководителей департаментов по обеспечению качества в сфере образования во всех регионах страны, а также их заместителей.

Казахстанцы смогут напрямую сообщать руководителям территориальных департаментов о каких-либо проблемах в сфере образования. К примеру, о привлечении педагогов к несвойственным функциям, нарушениях педагогической этики, отсутствии или неисправности элементов систем безопасности в организациях образования (камеры видеонаблюдения, тревожные кнопки) и др.

Отметим, что ранее Комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки опубликовал телефоны горячей линии для обращений казахстанцев. За минувшие выходные в Комитет поступило около 300 звонков и сообщений. В соответствии с полученной информацией сотрудники КОКСОН МОН РК ведут необходимую работу.

Напомним, что в начале учебного года Министр образования и науки РК поручил оперативно рассматривать обращения, жалобы и предложения граждан руководителям управлений образования, которые находятся в ведении местных исполнительных органов (акиматов). Они курируют вопросы, связанные со школами и организацией всего учебного процесса.

Граждане могут напрямую обращаться к ответственным лицам и своевременно получать обратную связь и информацию о принятых мерах.

Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования города Нур-Султан Куптлеуова Багымкул Абубакировна

https://facebook.com/profile.php?id=100049730842481…

Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования города Алматы Ермекбаева Гульнар Омирбековна

https://www.facebook.com/profile.php?id=100050658304029

Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования города Шымкент Шамшиева Нургуль Акылбековна

https://www.facebook.com/profile.php?id=100055902307681

Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Акмолинской области Алтаев Серик Табылдинович

https://www.facebook.com/profile.php?id=100024265637115

Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Актюбинской области Кузембаева Булбул Бисембаевна

https://www.facebook.com/profile.php?id=100015138219150

Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Алматинской области Кабимолдаева Сауле Нурахановна

https://www.facebook.com/kabimoldaeva.s

Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Атырауской области Сулейменова Гулназ Туралиевна

https://www.facebook.com/gulnaz.suleymen.5

Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Западно-Казахстанской области Сарсенгалиева Гулнара Акмурзиевна

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004608614257

Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Жамбылской области Ускумбаева Дамеш Чайкаевна

https://www.facebook.com/damesh.uskumbaeva

Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Карагандинской области Мусин Санат Кабиденович

https://www.facebook.com/sanat.mussin

Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Костанайской области Каппасов Орал Кабиевич

https://www.facebook.com/profile.php?id=100040225147466

Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Кызылординской области Даулетова Галия Ногаевна

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004918306265

Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Мангистауской области Есболат Омирзак Кенганович

https://m.facebook.com/profile.php?id=100032465723485

Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Павлодарской области Аязбаев Еркимбек Мухатаевич

https://www.facebook.com/ayazbaeverkymbek

Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Северо-Казахстанской области Сураганова Айнагуль Агыбаевна

https://www.facebook.com/profile.php?id=100037868657891

Исполняющий обязанности руководителя Департамента по обеспечению качества в сфере образования Туркестанской области Шербаев Кудайберген Каипбекович

https://www.facebook.com/profile.php?id=100026872122404

Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Восточно-Казахстанской области Махсутова Зейнеп Абдыжусуповна

https://www.facebook.com/profile.php?id=100047592999685