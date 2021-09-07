В Туркестане, где засушливый климат, специалисты в течение двух лет смогли провести эффективную и кропотливую работу.

Для достижения результата в вопросах улучшения экологии в регионе они обменивались опытом, делились своими идеями. На международной научно-практической конференции в г. Туркестан принята резолюция «Зеленая зона городов, перспективы содержания и развития зеленых насаждений». Мероприятие приурочено к 30-летию независимости страны.

На совещании акимата Туркестанской области, экологов и экспертов международного уровня были обсуждены вопросы содержания, улучшения и увеличения объемов зеленой зоны туркестанского региона. На важном мероприятии специалисты единогласно остановились на посадке деревьев, адаптированных к почвенно – климатическим условиям региона. Сейчас на территории зеленого пояса областного центра высажены саженцы карагача, акации, клена.

Для развития лесных культур на территории зеленого пояса города Туркестан на базе КГУ «Жасыл Аймак » необходимо формирование лесосеменной территории на селекционной основе, расширение питомникового хозяйства. На сегодняшний день одним из приоритетных направлений является расширение площади зеленых насаждений, озеленение населенных пунктов и создание вокруг них зеленых зон. На совещании было отмечено, что реализация поставленных задач должна осуществляться на основе научных достижений. Важную роль в этом играет « Казахский научно-исследовательский институт лесного хозяйства и агролесомелиорации им.А. Н. Букейхана».

Ученые Ташкентского государственного аграрного университета, которые приняли участие в совещании, поделились опытом и тонкостями посадки деревьев на территории с неблагоприятными погодными условиями. По итогам совещания была принята резолюция, которая дала новый импульс работе по совершенствованию зеленой зоны.

В рамках данной концепции будет продолжена дальнейшая работа. В настоящее время в зеленой зоне города Туркестан на площади 7700 га высажено около 12 млн. саженцев. А площадь зеленой зоны увеличится вдвое.